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Ekonomi Sağlık personeli alımları başladı mı? Sözleşmeli sağlık personeli alımı şartları neler?
Ekonomi

Sağlık personeli alımları başladı mı? Sözleşmeli sağlık personeli alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımlarının yanında üniversite hastaneleri de sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştiriyor. Korona salgını sürecinde hemşire, ebe, sağlık teknikeri başka olmak üzere çok sayıda sağlık personeli alımı gerçekleştirildi. Sözleşmeli sağlık personeli alımı yapan üniversite hastaneleri arasında Ankara Üniversitesi de yer aldı. Peki Sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı mı yapıyor? Ankara Üniversitesi sağlık personel alımı şartları neler? İşte sağlık personeli alımı haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:32:00 -
Sağlık personeli alımları başladı mı? Sözleşmeli sağlık personeli alımı şartları neler?

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ankara Üniversitesi en az lise mezunu olmak üzere kadrolara sağlık personeli alacak. Peki, Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Üniversitesi 119 sağlıkçı alımı başvurusu şartları!

Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alıyor. İlanda göre, Ankara Üniversitesi'ne sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Buna göre, Ankara Üniversitesi'ne, hemşire, biyolog, çocuk gelişimcisi, laborant, sağlık idarecisi, laboratuvar teknikeri, diyetisyen, eczacıi fizyoterapist, psikolog, tıbbı görüntüleme teknikeri, laboratuvar teknikeri, dil ve konuşma terapisti ve tıbbi sekreter alınacak. 

Ankara Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alım şartları

1)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.

 2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

 3)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

 4)   Gerçeğe   aykırı   belge  verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal   işlem yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  Kurumumuzca  kendilerine  bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 5) Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ankara Üniversitei personel alımı ilanında son başvuru tarihi 17 Mayıs olarak açıklandı. Adaylar başvurularını http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden yapabilecek.

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