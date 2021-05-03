Sağlık personeli alımları başladı mı? Sözleşmeli sağlık personeli alımı şartları neler?

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ankara Üniversitesi en az lise mezunu olmak üzere kadrolara sağlık personeli alacak. Peki, Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Üniversitesi 119 sağlıkçı alımı başvurusu şartları!

Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alıyor. İlanda göre, Ankara Üniversitesi'ne sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Buna göre, Ankara Üniversitesi'ne, hemşire, biyolog, çocuk gelişimcisi, laborant, sağlık idarecisi, laboratuvar teknikeri, diyetisyen, eczacıi fizyoterapist, psikolog, tıbbı görüntüleme teknikeri, laboratuvar teknikeri, dil ve konuşma terapisti ve tıbbi sekreter alınacak.

Ankara Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alım şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ankara Üniversitei personel alımı ilanında son başvuru tarihi 17 Mayıs olarak açıklandı. Adaylar başvurularını http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden yapabilecek.