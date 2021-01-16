Sağlık personeli alımı güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık personeli ihtiyacı bir hayli arttı. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra pek çok kurum sağlık personeli alımı yapıyor. Son olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık personeli alımı güncel

16 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel alınacaktır” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.

657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanına online olarak başvuru yapabilirsiniz. Üniversitenin web sitesi üzerinden başvurular bugünden itibaren 15 gün boyunca devam edecek.

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