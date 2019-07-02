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Sağlık personeli alımı arama sonuçları | İŞKUR sağlık personeli alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak sorusu en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR üzerinden hem kamu kurumları hem de özel sektör sağlık personeli alımı yapmakta. Türkiye’de pekçok ilde şehir hastaneleri açılmakta. Sağlık Bakanlığı açılışı gerçekleşen Şehir Hastanelerine sağlık personeli alımının yapılacağını açıklamasından sonra sözleşmeli sağlık personeli alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya devam ederken, İŞKUR alımı güncel iş ilanlarına bakıldığında hemşire alım, acil tıp teknisyeni alım, ambulans şoförü ile tüm sağlık personeli ilanlarına rastlamak mümkün. İşte Sağlık personeli alımı arama sonuçları.

02 Temmuz 2019 Salı 17:37
Sağlık personeli alımı arama sonuçları | İŞKUR sağlık personeli alımı başvuru şartları

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak sorusu en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR üzerinden hem kamu kurumları hem de özel sektör sağlık personeli alımı yapmakta. Türkiye’de pekçok ilde şehir hastaneleri açılmakta. Sağlık Bakanlığı açılışı gerçekleşen Şehir Hastanelerine sağlık personeli alımının yapılacağını açıklamasından sonra sözleşmeli sağlık personeli alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya devam ederken, İŞKUR alımı güncel iş ilanlarına bakıldığında hemşire alım, acil tıp teknisyeni alım, ambulans şoförü ile tüm sağlık personeli ilanlarına rastlamak mümkün. İşte Sağlık personeli alımı arama sonuçları.

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR), 28 Haziran 2019 güncel tarih olarak 45.968 açık iş ilanlarına ulaşmak mümkün. 598.802 kişiye iş istihdamı sağlayan İŞKUR, 2019 yılı sonuna kadar 500 bin personel alımı daha yapmayı amaçlamakta. İŞKUR TYP 502 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP 502 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

İŞKUR TYP hangi illerde alım yapacak?

ELAZIĞ (Merkez, Arıcak)

ADIYAMAN (Gölbaşı, Besni)

KIRKLARELİ (Merkez, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski)

MARDİN (Ömerli, Artuklu, Merkez, Yeşilli, Dargeçit)

Kimler İŞKUR TYP iş başvurusuna bulunamaz?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

İŞKUR sağlık personeli alımı genel başvuru şartları neler?

T.C vatandaşı olmak,

En az lise ve önlisans mezunu olmak,

İletişim becerisi yüksek,

Aktif Dinamik

Tercihen genç emekli (50 yaşını geçmemiş)

Disiplinli bir yapıda bulunanlar, gibi şartlar bulunmaktadır.

Yüz kızartıcı suçu ve 6 ayı geçen adli cezası bulunmamak (hükümlü alımı yapılan ilanlar hariç)

İşini engelleyebilecek her hangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alımları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin resmi gazetede yayımlanan ilamında göre fakülte bünyesinde eğitim verilmek üzere 220 erkek subay adayı öğrenci alımı yapılacak. Başvurular ise 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek ve 26 Temmuz’da saat 17:00’da sona erecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli EğitimBakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancıülke lise mezunu olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi'ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak)

İŞKUR iş ilanları

Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, şoför, teknisyen ve aşçı  alımları

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak.

 

Hemşire alım başvuruları için tıklayınız

Acil tıp teknisyeni alım başvuruları için tıklayınız

Ambulans şoförü başvurusu için tıklayınız

Tüm sağlık personeli ilanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:37
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