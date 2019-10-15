Sağlık ocağında hangi tahliller yaptırılır?
Sağlık ocaklarında yapılan tahliller ilden ile değişim gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara gibi tıbbi cihaz veuzman sağlık personeli bakımından zengin olan büyük şehirlerde tahlil sayısı artmaktadır. Sağlık ocaklarında genel olarak günümüz şartlarında hangi tahliller yaptırılabileceğini sıraladık. Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? İşte detaylar...15 Ekim 2019 Salı 23:56
Sağlık ocaklarında yapılan tahliller ilden ile değişim gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara gibi tıbbi cihaz ve uzman sağlık personeli bakımından zengin olan büyük şehirlerde tahlil sayısı artmaktadır. Sağlık ocaklarında genel olarak günümüz şartlarında hangi tahliller yaptırılabileceğini sıraladık. Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? İşte detaylar...
Sağlık ocakları kasaba, köy ve mahallelerde küçük çaplı sağlık hizmeti veren resmi kuruluşlardır. 2010 yılında sağlık bakanlığı tarafından yeni düzenlemelerle sağlık ocakları aile hekimliğine dönüştürülmüştür.
Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır?
Kan şekeri ölçümü
Evlilik için kan tahlilleri
Gebelik ( hamilelik) testi
Kolesterol ve yağ ölçümü testleri
Kansızlık demir eksikliği için tahliller
Folat (folik asit) testi
Guatr tahlilleri
Karaciğer, safra , böbrek fonksiyon tahlilleri
Vitamin b12 / D vitamini (vitamin eksikliği) testleri
Prostat tahlilleri
Kan Grubu tahlili Testlerin tam listesi aşağıdaki gibidir Tam kan tahlilleri
Demir (serum)
Demir bağlama kapasitesi
Ferritin
Vitamin B12
LİPİT PROFİLİ
LDL kolestrol Kolesterol
HDL kolesterol
Trigliserid
Alanin aminotransferaz (ALT)
Aspartat transaminaz (AST)
Bilirubin (total)
Bilirubin (direkt)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Glukoz
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Kan üre azotu (BUN)
Kreatinin
Ürik asit
Albümin
Amilaz
Alkalen fosfataz
Kalsiyum (Ca)
Klor (Cl)
Fosfor (P)
Magnezyum
Potasyum
Sodyum (Na)
CRP
ASO
Beta-hCG (total hCG)
Kreatin kinaz (CK)
VDRL-RPR
HBsAg
Anti HCV
Anti HIV
Prostat spesifik antijen (PSA)
Folat
Anti HBs
Hemoglobin zincir analizi
Dışkıda hHb
25-Hidroksi Vit. D
ABO+Rh tayini
Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi
YORUM YAZ