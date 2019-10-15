Sağlık ocağında hangi tahliller yaptırılır? Sağlık ocaklarında yapılan tahliller ilden ile değişim gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara gibi tıbbi cihaz veuzman sağlık personeli bakımından zengin olan büyük şehirlerde tahlil sayısı artmaktadır. Sağlık ocaklarında genel olarak günümüz şartlarında hangi tahliller yaptırılabileceğini sıraladık. Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? İşte detaylar...

Sağlık ocaklarında yapılan tahliller ilden ile değişim gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara gibi tıbbi cihaz ve uzman sağlık personeli bakımından zengin olan büyük şehirlerde tahlil sayısı artmaktadır. Sağlık ocaklarında genel olarak günümüz şartlarında hangi tahliller yaptırılabileceğini sıraladık. Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? İşte detaylar... Sağlık ocakları kasaba, köy ve mahallelerde küçük çaplı sağlık hizmeti veren resmi kuruluşlardır. 2010 yılında sağlık bakanlığı tarafından yeni düzenlemelerle sağlık ocakları aile hekimliğine dönüştürülmüştür. Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? Kan şekeri ölçümü Evlilik için kan tahlilleri Gebelik ( hamilelik) testi Kolesterol ve yağ ölçümü testleri Kansızlık demir eksikliği için tahliller Folat (folik asit) testi Guatr tahlilleri Karaciğer, safra , böbrek fonksiyon tahlilleri Vitamin b12 / D vitamini (vitamin eksikliği) testleri Prostat tahlilleri Kan Grubu tahlili Testlerin tam listesi aşağıdaki gibidir Tam kan tahlilleri Demir (serum) Demir bağlama kapasitesi Ferritin Vitamin B12 LİPİT PROFİLİ LDL kolestrol Kolesterol HDL kolesterol Trigliserid Alanin aminotransferaz (ALT) Aspartat transaminaz (AST) Bilirubin (total) Bilirubin (direkt) Gamma glutamil transferaz (GGT) Laktik Dehidrogenaz (LDH) Glukoz Glikozile hemoglobin (Hb A1C) Serbest T3 Serbest T4 TSH Kan üre azotu (BUN) Kreatinin Ürik asit Albümin Amilaz Alkalen fosfataz Kalsiyum (Ca) Klor (Cl) Fosfor (P) Magnezyum Potasyum Sodyum (Na) CRP ASO Beta-hCG (total hCG) Kreatin kinaz (CK) VDRL-RPR HBsAg Anti HCV Anti HIV Prostat spesifik antijen (PSA) Folat Anti HBs Hemoglobin zincir analizi Dışkıda hHb 25-Hidroksi Vit. D ABO+Rh tayini Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi

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