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Sağlık ocağında hangi tahliller yaptırılır?

Sağlık ocaklarında yapılan tahliller ilden ile değişim gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara gibi tıbbi cihaz veuzman sağlık personeli bakımından zengin olan büyük şehirlerde tahlil sayısı artmaktadır. Sağlık ocaklarında genel olarak günümüz şartlarında hangi tahliller yaptırılabileceğini sıraladık. Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? İşte detaylar...

15 Ekim 2019 Salı 23:56
Sağlık ocağında hangi tahliller yaptırılır?

Sağlık ocaklarında yapılan tahliller ilden ile değişim gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara gibi tıbbi cihaz ve uzman sağlık personeli bakımından zengin olan büyük şehirlerde tahlil sayısı artmaktadır. Sağlık ocaklarında genel olarak günümüz şartlarında hangi tahliller yaptırılabileceğini sıraladık. Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? İşte detaylar...

Sağlık ocakları kasaba, köy ve mahallelerde küçük çaplı sağlık hizmeti veren resmi kuruluşlardır. 2010 yılında sağlık bakanlığı tarafından yeni düzenlemelerle sağlık ocakları aile hekimliğine dönüştürülmüştür.

Sağlık ocaklarında hangi tahliller yaptırılır? 

Kan şekeri ölçümü

Evlilik için kan tahlilleri

Gebelik ( hamilelik) testi

Kolesterol ve yağ ölçümü testleri

Kansızlık demir eksikliği için tahliller

Folat (folik asit) testi

Guatr tahlilleri

Karaciğer, safra , böbrek fonksiyon tahlilleri

Vitamin b12 / D vitamini (vitamin eksikliği) testleri

Prostat tahlilleri

Kan Grubu tahlili Testlerin tam listesi aşağıdaki gibidir Tam kan tahlilleri

Demir (serum)

Demir bağlama kapasitesi

Ferritin

Vitamin B12

LİPİT PROFİLİ

LDL kolestrol Kolesterol

HDL kolesterol

Trigliserid

Alanin aminotransferaz (ALT)

Aspartat transaminaz (AST)

Bilirubin (total)

Bilirubin (direkt)

Gamma glutamil transferaz (GGT)

Laktik Dehidrogenaz (LDH)

Glukoz

Glikozile hemoglobin (Hb A1C)

Serbest T3

Serbest T4

TSH

Kan üre azotu (BUN)

Kreatinin

Ürik asit

Albümin

Amilaz

Alkalen fosfataz

Kalsiyum (Ca)

Klor (Cl)

Fosfor (P)

Magnezyum

Potasyum

Sodyum (Na)

CRP

ASO

Beta-hCG (total hCG)

Kreatin kinaz (CK)

VDRL-RPR

HBsAg

Anti HCV

Anti HIV

Prostat spesifik antijen (PSA)

Folat

Anti HBs

Hemoglobin zincir analizi

Dışkıda hHb

25-Hidroksi Vit. D

ABO+Rh tayini

Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 23:56
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