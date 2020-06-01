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Aktüel

Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 100.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:37:17 -
Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 100. Yıl Mahallesi’nde 2 ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.


Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünün desteği ile modern cihazlarla donatılan yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayan Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, hem belediye çalışanlarına hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara muayene hizmeti verecek.


İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Cengiz Becerir ile birlikte Sağlık İşleri Müdürlüğünü yeni yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Becerir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yüksel, “Sağlık İşleri Müdürlüğümüze kazandırdığımız yeni hizmet binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. Çalışan Personellerimiz ile Evde Sağlık Hizmetleri ve yaşlı vatandaşlarımıza muayene hizmeti vereceğimiz ekipmanların temini konusunda desteklerini esirgemeyen Sağlık İl Müdürümüz Op. Dr. Cengiz Becerir başta olmak üzere, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Hacı Bayram Zengin, Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Mustafa Dönmez ve Personel Destek Hizmetleri Başkanımız Zafer Soykırlı’ya can-ı gönülden teşekkür ederim. Belediyemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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