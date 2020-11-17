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Aktüel Sağlık için Dünya İnovasyon Zirvesi "Wish 2020"de küresel kalkan kurulması çağrısı yapıldı
Aktüel

Sağlık için Dünya İnovasyon Zirvesi "Wish 2020"de küresel kalkan kurulması çağrısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 06:26:50 -
Sağlık için Dünya İnovasyon Zirvesi "Wish 2020"de küresel kalkan kurulması çağrısı yapıldı

DOHA (AA) - Telekonferans yoluyla Sağlık için Dünya İnovasyon Zirvesi "Wish 2020"de katılımcılar, yeni hastalıklardan korunmak için "Dünya Kalkanı" kurulması çağrısı yaptı.

Zirve, Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Kurumu tarafından ilk kez telekonferans yoluyla düzenlendi.

Katılımcılar, konuşmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19), acil sağlık hizmetleri, iklim değişikliğinin sağlığa etkileri ve çatışma durumlarında sağlık hizmetleri konularına ağırlık verdi.

Konuşmacılar, hastalığa sebep olan etkenlere karşı küresel bir kalkan oluşturmanın, yeni hastalıklara karşı koruma sağlamanın, yeni bir küresel güç olarak teşhis, tedavi ve aşı geliştirmenin öneminin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom da yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişimi, test, tedavi ve aşıların üretimi ve adil dağıtımını hızlandırmak için küresel bir girişimde bulunduklarını vurguladı.

Aurora İnsani Girişim Vakfı Başkanı Tom Katina ise savaşın parçaladığı ve mahrumiyet bölgelerine kaynakların daha insaflıca dağıtılması gerektiğini söyledi.

Çeşitli alanlarda 300'den fazla uzman ve ünlünün katıldığı sanal zirve 19 Kasım'a kadar sürecek. Katar'ın ev sahipliğindeki Sağlık için Dünya İnovasyon Zirvesi ilk olarak 2013'te düzenlenmişti.

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