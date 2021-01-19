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Gündem Sağlık çalışanlarının izin emeklilik yasakları kalktı mı?
Gündem

Sağlık çalışanlarının izin emeklilik yasakları kalktı mı?

Son dakika haberine göre, korona salgını sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik izin kullanma, emeklilik işlemlerine yönelik kısıtlamalar getirilmişti. Alınan kararla bu kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:22:00 - 2021-01-19 12:27:01
Sağlık çalışanlarının izin emeklilik yasakları kalktı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlıkçılara yönelik getirilen izin yasağı ve emeklilik işlemlerinin kısıtlanması gibi kararlar kaldırıldı. 

Koronavirüs salgını sürecinde yeni düzenlemeleri hayata geçiren Sağlık Bakanlığı, başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacağını, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyeceğini bildirilmişti. İstifa talepleri de ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştu.

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