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Aktüel

Sağlık çalışanlarından örnek davranış

Karabük’te pandemi hastanesi olarak kabul edilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları döner sermayeden elde ettikleri gelirle oluşturdukları havuzdaki nakdi yardımı işçi personeline aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:01:14 -
Sağlık çalışanlarından örnek davranış

Karabük’te pandemi hastanesi olarak kabul edilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları döner sermayeden elde ettikleri gelirle oluşturdukları havuzdaki nakdi yardımı işçi personeline aktardı.


Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, kendileri ile birlikte çalışan işçi personeli için yardım kampanyası başlattı. Doktor ve hemşirelerin döner sermayeden elde ettikleri gelirlerin bir kısmını bağışlayarak toplanan havuzdaki nakdi yardım işçi personeline teslim edildi. Sağlık çalışanlarının moral vermek ve bir nebze de katkıda bulunmak amacıyla başlattığı kampanya takdir topladı.

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