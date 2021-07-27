Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım var mı? Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım geri mi geliyor?

CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı olarak gösterilen ve yerel seçim sonuçları sonrası İBB koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, geldiği günden bu yana İstanbul’a yapmadığı kötülük kalmadı. Taksicilerle kavgalı olan Ekrem İmamoğlu, hastalandığında kapısına sığında sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ile ücretsiz otopark hakkını ellerinde aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuzda meclisten geçen sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararını veto etti.

Sağlık çalışanları salgın ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları ile İSPARK’ları ücretsiz kullanabiliyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, salgın döneminde gözünü kırpmadan gece gündüz korona ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının bu haklarına göz dikmiş, söz konusu hak İmamoğlu tarafından 1 Temmuz’da kaldırılmıştı.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımı İmamoğlu veto etti

Salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmasını kapsayan yeni bir teklif İBB Meclisi gündemine alınmıştı. Temmuz ayı meclis oturumunda oylanan teklife CHP ve İYİ Parti Grubu 'Hayır' oyu vermişti. Teklif, AK Parti ve MHP Grubu'nun oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım geri mi geliyor?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; 'Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?' Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisi'nde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi" dedi. Kabaktepe ayrıca, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını duyurdu. Yeniden oy çokluğuyla geçmesi beklenen karardan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

İmamoğlu’ndan salgın bitti kılıfı

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise salgının bittiği yönündeki savunmanın gerçekçi olmadığını ifade etti. Salgınla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakarca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkanın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir. İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine belediye meclisi kararlarını uygulaması gerekir, bu yasal görevidir. İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.