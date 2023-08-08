Sağlık çalışanlarına taban ücret ve maaş açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanları için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '' Sağlık çalışanları için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor.'' dedi.

Bakan Koca, sağlıkta ikinci "Beyaz Reform" dönemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Temelde şiddet eylem planımızın hayata geçeceği dönem başlıyor. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden birisi. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz beyaz kod da adli ve kolluk süreci derhal başlıyor ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Orada hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir yazılım hazırlanıyor bunun için. Beyaz kodda hukuki süreç devreye giriyor. Bu süreçle karakol dahil olmak üzere haberdar edilmiş olunuyor. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım."

Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarına gönderdiği mektubun detayları da soruldu. Bakan Koca şöyle yanıtladı;

"Bildiğiniz gibi bütün sağlık çalışanlarımıza bir mektup gönderdim. Gönderdiğimiz mektuba toplam gelen mail sayısı 45 bine yaklaştı. Çalışanlarımızdan da şiddet eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini alıyoruz. Tedbir alınması gereken konuları ilgili bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize iletiyorum. Bazılarına kendim cevap veriyorum, bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip dinliyorum. Ziyaret ve görüşmeleri daha da yoğunlaştırmak istiyorum."

'Sağlık çalışanlarının taban ücretinin makul bir düzeye çıkarılması gerekiyor'

Koca, çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıma konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Çalışanlarımızla ilgili Beyaz Reform'un 2. dönemini başlattık. Sağlık çalışanlarımızla, hekimlerimizle ilgili birçok sorunumuz elbette var. Yapılması gereken birçok şeyi yaptık. Malpraktis Yasası gibi, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin katalog suçlara alınması gibi, mahsuplaşmanın artık olmaması gibi, herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi, asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık biliyorsunuz. Ancak, esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaşkanımızın bu konuda Tıp Bayramı'nda bir müjdesi var biliyorsunuz. Emekliliğe sayılacaktı bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi, uzmanlarda 4.5, pratisyenlerde 2.25 asistanlarda 3.40 gibiydi, sağlık çalışanlarının ise 0.32'ydi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15 te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Tüm sağlık çalışanları için en azından bu oranın bir kat artırılması gerekiyor. Yan dal uzmanlarının da taban ücretinin farklılaştırılması gerektiğini düşünüyorum."

"Çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerekiyor"

Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepsi için taban ücretin artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile hekimliği uzmanlarının da uzman gibi görülerek taban ücretlerinin uzman katsayısına çıkarılması. Ayrıca teşvik sisteminin de artırılarak koruyucu hekimlikle ilgili de teşvik sisteminin biraz daha aktif devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz."