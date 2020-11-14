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Gündem Sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular
Gündem

Sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Çalışanlar tıbbi cihazlarla kapının ardına barikat kurarak kendilerini korudular. Olay sonucu 4 saldırgan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:06:00 -
Sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü'ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.

Tıbbi cihazları kendilerine siper ettiler

Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi, yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu. Yaşananların ardından polisin olaya müdahale ettiği belirtilirken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Sağlık çalışanlarının ya da hastaların olayda yaralanmadığı belirtildi.

"Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yaşanan olayı sosyal medyadan duyurarak, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz" mesajını paylaştı. SES'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek."

Benzer olay Keçiören'de de yaşanmıştı

Geçen Eylül ayında yaşanan silahlı çatışmanın ardından Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetmiş, hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtarmıştı.

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Yorumlar

Ziya

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