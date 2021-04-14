Sağlık çalışanlarına bir şiddet olayı daha
Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde olay çıkarıp ortalığı birbirine katan 8 hasta yakını gözaltına alınırken, saldırı anları görüntülendi.
Sivas Numune Hastanesi'nin Acil bölümünde, Y.Ö. isimli ayağı kırılan hastalarını Numune Hastanesi’ne getiren şahıslar, sağlık çalışanlarının hastalarıyla ilgilenmediğini iddia ederek tartışmaya başladı.
Sağlık çalışanlarına saldırdılar
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, şahıslar sağlık ve güvenlik çalışanlarına saldırdı.
Çıkan arbedede hastanenin Acil bölümü adeta savaş alanına döndü. Şahısların saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaralandı.
8 kişi gözaltına alındı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 8 hasta yakını gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
O anlar kameralara yansıdı
Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik çalışanlarına darp ettiği görüldü.
Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan da darp edilen sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.