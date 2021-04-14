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Gündem Sağlık çalışanlarına bir şiddet olayı daha
Gündem

Sağlık çalışanlarına bir şiddet olayı daha

Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde olay çıkarıp ortalığı birbirine katan 8 hasta yakını gözaltına alınırken, saldırı anları görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 04:49:00 -

Sivas Numune Hastanesi'nin Acil bölümünde, Y.Ö. isimli ayağı kırılan hastalarını Numune Hastanesi’ne getiren şahıslar, sağlık çalışanlarının hastalarıyla ilgilenmediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

Sağlık çalışanlarına saldırdılar

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, şahıslar sağlık ve güvenlik çalışanlarına saldırdı.

Çıkan arbedede hastanenin Acil bölümü adeta savaş alanına döndü. Şahısların saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaralandı.

8 kişi gözaltına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 8 hasta yakını gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

O anlar kameralara yansıdı

Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik çalışanlarına darp ettiği görüldü.

Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan da darp edilen sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Yorumlar

maho

bu şehir eşkiyalarına en ağır ceza verilmeli veli bey diyorki bu şehir eskiyaları oruçlu belkide birazda ondan bu şehir eşkiyaları oruca kurban olsunlar oruçlu bir müslüman ahlakı en güzel ve sabırlı olan dır bu bu şehir eşkiyaları ülkem TÜRKİYENİN yüzkarısı bu heşir eşkiyalarından bu ülye hiç bir hayır gelmez
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