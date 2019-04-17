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Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet tuttu

Eskişehir’de, 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini isteyen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü önünde 2 saat nöbet tuttu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:32
Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet tuttu

Eskişehir’de, 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini isteyen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü önünde 2 saat nöbet tuttu. Yetkililere seslenen çalışanlar seslerinin duyularak çözüm üretilmesini istedi.



Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, 2 saat nöbet tutarak sağlık personellerine yönelik saldırıları kınadı. Nöbet öncesi bir basın açıklaması yapan Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Akif Aladağ, sağlık sektöründeki şiddete karşı Sağlık Bakanlığını göreve davet ederek, "Bizler ülkemizde hekim cinayetleri gördük. Arkadaşlarımızın sağlık hizmeti üretirken yaşamlarını kaybettiklerini gördük. Dr. Edip Kürklü, 21 Temmuz 1988 tarihinde hastasının yakını tarafından katledildi. Dr. Göksel Kalaycı, 12 Kasım 2005 tarihinde Çapa Tıp Fakültesinde uzun süredir tedavisi ile uğraştığı bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Sağlık sektöründe şiddet bitmiyor. Gün geçmiyor ki, yeni ve planlanmış saldırılarla karşı karşıya kalmayalım. Daha dün, Adana’da bir aile sağlık merkezinde korkunç bir saldırı ile yüz yüze kaldık. Tüm bu saldırılardan sonra kimi zaman iş bıraktık kimi zaman hastanelerimizin, sağlık kurumlarımızın bahçelerine çıktık, uyarı eylemleri yaptık. Kimi zaman halk ile ’Şiddete dur’ diyelim dedik, nöbetler tuttuk. Gün geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sabahlara kadar komisyon toplantılarına katıldık. Bu şiddeti durdurmanın çarelerini bulmaya çalıştık, yürüyüşler yaptık." dedi.



Dr. Aladağ, konuşmasına şöyle devam etti:


"Türk Tabipler Birliği, Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümünde, tüm hekimlerin can güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü mücadeleyi bir an bile gündemden düşürmeyecek ve başarıyı yakalayana kadar mücadelesinden geri adım atmayacaktır. Bugün, tüm Sağlık Bakanlığı hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlama konusunda, sorumluları görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu doğrultuda 17 Nisan’ın ’Sağlıkla Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesinin önemli bir adım olacağını tüm kamuoyu önünde Sağlık Bakanlığına iletiyoruz." şeklinde konuştu.


2 saatlik nöbet sonrası sağlık çalışanları bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:32
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