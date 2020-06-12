Sağlık çalışanları Kapadokya'daki Uçhisar Kalesi'ni ücretsiz gezebilecek

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki önemli turistik merkezlerden tarihi Uçhisar Kalesi'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde fedakarca çalışan sağlık personeli ücretsiz ziyaret edebilecek.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, AA muhabirine, milattan önce 2. yüzyılda Roma döneminde oyularak içine çok sayıda oda ve mahzen yapılan tarihi kaleyi gezmek isteyen sağlık çalışanlarından ücret alınmayacağını belirtti.

Bölgenin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerini kuşbakışı seyretmek isteyenlerce tercih edilen Uçhisar Kalesi'nin her yıl on binlerce turiste ev sahipliği yaptığını aktaran Süslü, sağlık çalışanlarına teşekkür için bu kararı aldıklarını ifade etti.

Kapadokya'nın eşsiz manzarasını yukarıdan izleyerek fotoğraf çektirmek isteyen sağlık hizmetlerinde görevli tüm kadroları beldeye beklediklerini vurgulayan Süslü, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadelede tüm ülkelere örnek çalışma sergileyen sağlık personeli, ailelerinden ayrı kalarak fedakarca görev yaptı Biz de onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Turizm sezonunun başladığı bu süreçte, sağlık çalışanlarının aileleriyle birlikte Uçhisar Kalesi'ni rahatlıkla gezebilmeleri için jest yapmak istedik. Tüm sağlık çalışanlarımızı Uçhisar'a bekliyoruz. Kale, Hititler döneminde 15 bin kişinin içinde barınabildiği kayadan oyma ve bölgenin en yüksek rakımlı seyir alanıdır. 216 basamaktan oluşan merdivenden alanı gezerek kaleye çıkılabilmektedir."

