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Aktüel Sağlık çalışanları için flaş karar
Aktüel

Sağlık çalışanları için flaş karar

Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:08:00 -
Sağlık çalışanları için flaş karar

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı 30 Haziran 2021'e uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar vermesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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