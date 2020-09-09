Sağlık çalışanına şiddet iki kat arttı! Ağustos ayı şiddet raporu
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından hazırlanan, ‘Ağustos Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’ fedakâr ve kahraman sağlık çalışanlarına şiddetin bir önceki aya göre iki kat arttığını ortaya koydu.
Oğuzhan Gültekin Ankara
Raporda sağlıkçılara ağustos ayında 22 şiddet olayı gerçekleştirildiği belirtilirken bu rakamın temmuz ayında 14 olduğu görüldü. Ağustos’ta gerçekleşen saldırılarda yer alan 39 saldırgan yüzünden 41 sağlık çalışanı zarar gördü. Temmuz ayında gerçekleşen saldırılarda ise 21 saldırgan tarafından 22 sağlık çalışanı mağdur edilmişti. Ağustos ayından gerçekleşen söz saldırıların 12 tanesi bizzat hasta tarafından, 24 tanesi hasta yakını, 3 tanesi ise yönetici tarafından gerçekleştirildi.