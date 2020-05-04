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Aktüel

Sağlık çalışanı çiftin oğluna polisten doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:51:31 -
Sağlık çalışanı çiftin oğluna polisten doğum günü sürprizi

KARABÜK (AA) - Ankara'da görev yapan sağlık çalışanı çiftin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görüşemedikleri Karabük'teki oğullarının doğum gününü polis ekipleri kutladı.

Karabük Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da görevli sağlık çalışanı çift, koronavirüs nedeniyle Karabük'te anneanne ve dedesiyle kalan oğulları Ozan Tereyağoğlu'nun doğum gününü kutlamaya gidemedi.

Durumdan haberdar olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğun doğum gününün kutlanması için harekete geçti.

Pasta alan ekipler, 12 yaşına giren Ozan Tereyağoğlu'nun yaşadığı eve giderek sürpriz yaptı.

Tereyağoğlu, alkışlar eşliğinde pastadaki mumları üfledikten sonra ekiplere teşekkür etti.

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