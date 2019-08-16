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Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesisinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:12
Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesisinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/2. maddesi uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir."

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:12
  1. İstanbul
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