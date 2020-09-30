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Gündem Sağlık Bakanlığı’ndan virüse karşı yeni kamu spotu! Bedeli ağır olur
Gündem

Sağlık Bakanlığı’ndan virüse karşı yeni kamu spotu! Bedeli ağır olur

Sağlık Bakanlığı, virüse karşı tedbirlerin önemini vatandaşlara anlatmak için Doktor ve Hekimoğlu dizilerinin başrol oyuncularıyla birlikte kamu spotları hazırladı. Spotlarda, tedbirlerin önemini ‘M. Doktor’da Doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatırken, ‘Hekimoğlu’nun başrol oyuncusu Timuçin Esen ise tedbirsizliğin bedelinin ağır olacağına yönelik uyarılarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:46:00 -
Sağlık Bakanlığı’ndan virüse karşı yeni kamu spotu! Bedeli ağır olur

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde 2 yeni kamu spotu daha hazırlandı. Temizlik, maske ve mesafenin önemine işaret edilen spotlarda, "Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" sloganı kullanıldı.

Kamu spotlarında ‘M. Doktor’ dizisinde Doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez ve ‘Hekimoğlu’ dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı.
Timuçin Esen'in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulanırken bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Kısıtlamalar geri gelir

Kamu spotunda, bireylerin kendini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceğine vurgu yapıldı. Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemide tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği de spotta vurgulandı. Sağlık Bakanlığının yeni kampanyası, televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı yayımlanacak.

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