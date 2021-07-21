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Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban etini kesinlikle...
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Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı

Sağlık Bakanlığı, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 13:55:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı

Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.

"Fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir"

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'nda fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir. Günlük beslenmenizde ekmek ve tahıllar; sebze; et, yumurta, baklagiller ve yağlı tohumlar; meyve; süt ve süt ürünleri olmak üzere beş temel besin grubuna yer vermeyi ihmal etmeyin." ifadeleri yer aldı.

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