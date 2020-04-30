Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı flaş hamle

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs salgını ile mücadelede önemli bir adım daha geldi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.” denildi.