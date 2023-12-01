Sağlık Bakanlığı’ndan AIDS uyarısı! 'Kapı kolundan ve sivrisinekten...'

Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde, dünyada ve Türkiye’de sayıları giderek artan AIDS vakaları sebebiyle vatandaşları uyardı. Tek eşliliğe önem verilmesi gerektiğini belirten Bakanlık, kapı tokmağı tutmakla, sivrisinek sokması ya da telefon kulaklığı ile hastalığın bulaşmayacağını vurguladı.

Resmi rakamlara göre Türkiye’de 35 bini aşkın kişi HIV ile yaşıyor. Bunun yaklaşık 26 bini ise erkek hastalardan oluşuyor. Sağlık Bakanlığı dünyada ve Türkiye son dönemde artış gösteren HIV/AIDS ile ilgili şu bilgileri verdi:

KAN ÜRÜNLERİNE DİKKAT!

“HIV, bağışıklık hücrelerine nüfuz ederek bağışıklık sistemini zayıflatır. HIV enfeksiyonunun son basamağı AIDS dönemidir. Bağışıklık hücrelerinin yüksek düzeyde tahribatı sonucu fırsatçı enfeksiyonların ilerleyerek ciddi hastalık tabloları oluşturması durumudur. Hastalık, HIV pozitif kişi ile korunmasız yapılan her türlü cinsel ilişki, ortak kullanılan ve HIV enfekte enjektör veya steril edilmemiş cerrahi malzemeler, enfekte kan ve kan ürünleriyle bulaşır. Hastalıktan korunmak için güvensiz ve korunmasız cinsel temastan kaçınılması, tek eşliliğin tercih edilmesi, tek kullanımlık steril enjektör ve cerrahi malzemelerin kullanılması, ortak enjektör kullanılmaması önemlidir.

BELİRTİSİ GRİP GİBİ

Bazı kişilerde virüsle ilk karşılaşmadan 2-4 hafta sonra grip benzeri belirtiler (ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, yoğun kas ve eklem ağrısı, karın ağrısı, ishal, döküntü, lenf bezlerinde şişlik ve ağrı vb) görülebilir. Bazı kişilerde ise bu dönemde hiçbir belirti olmayabilir.

BUNLARLA BULAŞMAZ

Dokunmak, tokalaşmak ve sarılmakla, gözyaşı, ter ve tükürükle, aynı yerde oturmak ve aynı havayı solumakla, aynı havuzu, tuvaleti, saunayı ve duşu paylaşmakla, giysilerin ortak kullanılmasıyla, tabak, çatal, kaşık bıçak ve bardak paylaşmakla, telefon kulaklığı ve kapı tokmağı ile sivrisinek, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla HIV bulaşmaz.

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GEBELİK SÜRESİNCE TAKİP

HIV enfeksiyonunda virüsü ortadan kaldıran bir tedavi henüz yok ancak virüsün çoğalmasını kontrol eden ilaçlar var. Gebelik süresince annenin tedavi ve takibi yapılmalıdır. Doğum sırasında anneye ve doğum sonrasında bebeğe koruyucu tedavi (profilaksi) başlanmalıdır. Çeşitli kaynaklarda doğum şekli olarak planlanmış sezaryen önerilse de ilgili hekimlerin ortak kararı önemlidir. Hastalığı olan annenin bebeğini emzirmemesi gerekir.

GİZLİLİK ESASIYLA VE ÜCRETSİZ TEST

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri, HIV/AIDS açısından risk altında bulunan grupların yanı sıra HIV/AIDS şüphesi taşıyan herkese, HIV/AIDS’e ilişkin danışmanlık hizmeti vermek, aynı zamanda anonim (gizlilik esasları içerisinde) ve ücretsiz test yaptırabilme imkânı sunmak, test sonucu pozitif çıkan bireyleri tanı ve tedavi için bir merkeze yönlendirmek üzere oluşturulmuştur.”