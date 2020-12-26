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Aktüel Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
Aktüel

Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:01:25 -
Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Vali Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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