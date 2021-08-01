  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
İngiltere, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "geçmiş olsun" mesajı
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Sağlık Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte toplam yapılan doz miktarı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte toplam yapılan doz miktarı

Kovid-19'la mücadelede, , 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 20:05:00 - 2021-08-01 20:09:23
Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte toplam yapılan doz miktarı

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay