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Aktüel Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."
Aktüel

Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:06:44 -
Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."
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