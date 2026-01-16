  • İSTANBUL
Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: 18 milyon öğrenciye altın tavsiyeler
Gündem

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: 18 milyon öğrenciye altın tavsiyeler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: 18 milyon öğrenciye altın tavsiyeler

Sağlık Bakanlığı, yarıyıl tatiline giren yaklaşık 18 milyon öğrenci için beslenme, uyku ve fiziksel aktivite konusunda uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı. Bu dönemde beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sosyal medya ve ekran süresinin kısıtlanması sağlıklı tatil için önerilenler arasında yer alıyor. Çünkü; tatilde iyi alışkanlıkların edinilmesi çocuğa fayda sağlarken, temel düzendeki belirgin sapmalar öğrencinin okul düzenine tekrar adapte olmasını geciktirebiliyor.

Okul çağı, hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma dönemi olduğu gibi; alışkanlıkların da şekillendiği zamandır. Büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiği bu dönemde alınacak koruyucu önlemler, çocuğun ileriki yaşlarında, genel sağlık durumu üzerinde etkili olabilecek yararlar sağlamaktadır. Yarıyıl tatili ve ara tatillerde rutin düzenin korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi ise çocuğun okul başarısı açısından da önemlidir" denildi.

 

ETERLİ UYKU VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Okul çağı çocuklarının tatil döneminde uyku saatlerini biraz esnetmeleri kabul edilebilir olsa da yaş gruplarına göre yeterli uykuyu (8-10 saat) uyumalarının oldukça önemli olduğu belirtilerek, "Ebeveynler bu süreci çocuklarıyla iletişim halinde planlamalıdır. Tatil dönemlerinde en yaygın görülen davranış değişikliklerinden biri düzensiz yemek alışkanlığıdır. Özellikle geç saatte yemek yemekten kaçınılmalıdır. Öğün düzeninin sağlanması, kilo kontrolünde ve kronik hastalıkların önlenmesinde değiştirilebilir risk faktörlerinden biridir. Sağlıklı bir yaşam için su çok önemlidir. Kafein içeren kahve türleri ve gazlı ve/veya şekerli içecekler yerine su, ayran, süt, kefir, salep gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir. Fiziksel aktivite ruh halini olumlu etkilemekte, stresi azaltmakta ve daha rahat uyumayı sağlamaktadır. Bu sebeple yarıyıl tatili, çocukların daha hareketli olmaları ve fiziksel aktiviteyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için bir fırsat olarak kullanılabilir. Öte yandan, çocukların boş zamanlarının çoğunu ekran karşısında geçirme eğiliminde oldukları dikkate alınmalı, ebeveynler tarafından süreç kontrol edilmeli ve çocuklar, teknolojiyi keşif ve öğrenme amacıyla kullanmaları konusunda yönlendirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

