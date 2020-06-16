Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar özel olarka ise Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den Lise Mezunları için KPSSp94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.

Adaylar tercihlerini, 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır.

Başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacaktır: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu için tıklayınız