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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi illerde yapılacak?

2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 29 bin personel alımında ilk önemli adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağustos ayında 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere toplam 29 bin 689 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı bünyesine katılacağını açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvurular ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar…

07 Temmuz 2019 Pazar 13:14
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi illerde yapılacak?

2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 29 bin personel alımında ilk önemli adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağustos ayında 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere toplam 29 bin 689 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı bünyesine katılacağını açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvurular ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar…

Ağustos, eylü ve Ekimde 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz." 

Koca, yardımcı sağlık personeliyle ilgili son dönem sayıca giderek artan ama nerede kimlerin çalışabilirliliğinin net olmadığını bildiklerini söyleyerek, "Bununla ilgili de diyaliz teknikerlerinin nerede-nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir yönetmelik düzenlememiz oldu. Yani daha önce hemşirelerin özellikle sertifikayla devam ettirdikleri bu hizmetleri, diyaliz teknikerlerinin var olduğu bir süreçte öncelikle diyaliz teknikerlerinin çalışmasını belirten bir yönetmelik. Benzer şekilde diğer yardımcı sağlık personeli için de bu yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Ağırlıklı çalışanlarımızın özellikle mesleki olarak eğitim aldıkları alanla ilgili yerlerde çalışmasıyla ilgili yönetmelik çalışmalarımız da devam ediyor." dedi. Sağlık Bakanlığı alımları ilk etapda şehir hastanelerinin olduğu illerde yapılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları nasıl yapılacak?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:14
  1. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi illerde yapılacak?
  2. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvurular ne zaman alınacak?
  3. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
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