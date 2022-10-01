Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı Personel alımı hakkında karar yayımlandı. 2022/3 kapsamında atama ile başvuru süresi uzatıldı. 85 Bin Personel Aımı Geliyor mu?

85 bin sağlık çalışanı alımı başvurusu ne zaman sorusunun yanıtı, sağlık mezunu çalışanları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakanlığın https://pbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden yapılacak Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ve kadro dağılımı duyuru metni ile netlik kazanacak. Ancak henüz personel alımı başvuru tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyuran Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.

Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."

Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.

2022 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için duyuru

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2022 Yılı 3.dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvurularının uzatıldığı bildirildi. Gelen duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

"2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için yoğun başvuru talebi olduğu görüldüğünden, son başvuru tarihi 3 Ekim 2022 Pazartesi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların bu tarih ve saate kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihte bulunup, başvurusunu kesinleştirmelidirler."

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