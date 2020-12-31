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Ekonomi Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021’de Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021’de Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika müjdesi. Sağlık Bakanlığı 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında KPSS 2020/14 puan ile sözleşmeli 12 bin personel alımı yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı 2021 yılında da personel alıp almayacağı merak ediliyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde iş başvurusunda bulunmak isteyenleri sevindiren karar çıktı. Peki 2021’de Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı ne kadar personel alımı yapacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:26:00 - 2020-12-31 14:27:59
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021’de Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yer alan karara göre 2021 yılında Sağlık Bakanlığına 16 bn sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman?

Karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi adına 2021 yılı içerisinde istihdam edilecek olan sözleşmeli personel sayısı 16 bin olarak belirlendi. Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlayacağına ilişkin detaylar önümüzdeki aylarda bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

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