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Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR sağlık personeli alım başvurusu

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29 Haziran 2019 Cumartesi 10:55
Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR sağlık personeli alım başvurusu

Sağlık Bakanlığı personel alımı Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılması beklenirken, diğer yandan da Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR sağlık personeli alım ilanları araştırılıyor. Peki  İŞKUR sağlık personeli alımı, İŞKUR sağlık personeli alımı başvurusu, İŞKUR sağlık personeli alımı 2019 başvuru, İŞKUR sağlık personeli alımları ne zaman, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019, Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı hemşire alımı 2019, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. İŞKUR üzerinden form doldurularak gerçekleştirilebilecek olan başvurularda değerlendirilmelerin ardından bakanlık bünyesinde toplamda 6 bin 409 işçi istihdam edilecek. Öte yandan işçi alımlarında İl sağlık müdürlüklerince sözlü sınav yapılacak. İşte, İŞKUR üzerinden başvuruları başlayan Sağlık Bakanlığı personel alımının detayları...

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR), 07 Haziran 2019 güncel tarih olarak 53.077 açık iş ilanlarıbulunmaktadır. 571.702 kişiye iş istihdamı sağlayan İŞKUR, 2019 yılı sonuna kadar 500 bin personel alımı daha yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yayınlanan iş ilanları içerisinde, sadece sağlık personeli alımına yönelik 70 farklı iş ilanı bulunmaktadır. Bu iş ilanları içerisinde engelli ve eski hükümlü kadrolarına ait ilanlarda bulunmaktadır.

İŞKUR tarafından sağlık personeli alımı ile ilgili yeni iş ilanları yayınlandı. Sağlık personeli alım ilanlarına göre; 74 hasta danışmanı, 50'den fazla Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 13 hastane personeli alımı yapılacağı bildirildi.  Sağlık personeli alım başvuruları, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden veya İŞKUR İl/ İlçe şube müdürlüklerinden yapılacaktır.

Hemşire alım başvuruları için tıklayınız

Acil tıp teknisyeni alım başvuruları için tıklayınız

Ambulans şoförü başvurusu için tıklayınız

Tüm sağlık personeli ilanları için tıklayınız

iŞKUR başvuru şartları neler?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların, 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki ilgili şartları taşıması gerekecek. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:55
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