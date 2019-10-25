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Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son dakika yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika haberleri. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri, ebe, Fizyoterapist, diyetisyen ve çocuk gelişimi başta olmak üzere 17 bin 689 kamu personeli alımının yapılacağını biliniyor. Yapılacak pozisyona göre ilgili eğitim kurumlarından mezun olanların başvuruda bulunacağı Sağlık Bakanlığı alım sözleşmeli sağlık personeli alım başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı alım sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı alım sağlık personeli alımı için başvurular başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

25 Ekim 2019 Cuma 10:10
Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son dakika yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri, ebe, Fizyoterapist, diyetisyen ve çocuk gelişimi başta olmak üzere 17 bin 689 kamu personeli alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yapılacak pozisyona göre ilgili eğitim kurumlarından mezun olanların başvuruda bulunacağıSağlık Bakanlığı alım sözleşmeli sağlık personeli alım başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı alım sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı alım sağlık personeli alımı için başvurular başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada personel eksikliğinin tamamlanması için 2019 yılı içerisinde 29 Bin 689 kamu personeli alımı yapılacağı ifade edilmişti. Bu arada 2019 Yılı 3. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası hakkında duyuru geldi. Başvurular 23-30 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Ağustos ayında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasının sonuçlarının açıklanmasından sonra bu kez 17 bin sağlık personeli ataması için sürecin başlaması binlerce aday tarafından bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 81 şehirde devlet hastanelerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından işçi alacak. Temizlik personeli, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, şoför, sekreter, veri personeli gibi kadrolara yapılacak personel alımının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Kamupersoneli.netin haberine göre, Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 kamu personeli alımı yapacak. Alımı yapılacak branş ve kontenjanları ise şöyle:

Sağlık Teknikeri: 6 bin 345

Hemşire: 7 bin 525

Ebe: 2 Bin 182

Teknisyen: 606

Sosyal Çalışmacı: 246

Biyolog: 16

Çocuk Gelişimi: 30

Dil ve Konuşma Terapisti: 20

Diyetisyen: 131

Fizyoterapist: 200

İş ve Uğraşı Terapisti: 20

Odyolog: 20

Perfüzyonist: 40

Psikolog: 300

Sağlık Fizikçisi: 6

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar burada olacaktır.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:10
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  • AYLİN DURANAYLİN DURAN15 sa önce
    ALIM AÇIKLANDIMI

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