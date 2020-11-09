Sağlık Bakanlığı personel alımı güncel ilanı

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı müjdesi yakın bir zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Bakan Koca'nın açıklamalarıyla birlikte gözler Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının yapılacağı tarihe, kadrolara ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." dedi.

Başvuruların 2 Kasım tarihinden sonra başlaması ön görülüyor.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki 18 bin kişilik personel alımında en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımının da hemşire pozisyonu ağırlık olmak üzere şu kadrolara olması bekleniyor:

18 bin kişilik son alımda branş dağılımı şu şekildeydi:

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.