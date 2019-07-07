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Sağlık Bakanlığı personel alım son dakika ÖSYM kılavuzu | Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2019

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak." dedi. Bakan Koca, Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi ve Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzunu ÖSYM'ye gönderdiklerine açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alım son dakika ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alım ÖSYM kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu 2019.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:33
Sağlık Bakanlığı personel alım son dakika ÖSYM kılavuzu | Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2019

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak." dedi. Bakan Koca, Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi ve Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzunu ÖSYM'ye gönderdiklerine açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alım son dakika ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alım ÖSYM kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu 2019.

Ağustos, eylü ve Ekimde 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alım ÖSYM tercih kılavuzu için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz." 

Koca, yardımcı sağlık personeliyle ilgili son dönem sayıca giderek artan ama nerede kimlerin çalışabilirliliğinin net olmadığını bildiklerini söyleyerek, "Bununla ilgili de diyaliz teknikerlerinin nerede-nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir yönetmelik düzenlememiz oldu. Yani daha önce hemşirelerin özellikle sertifikayla devam ettirdikleri bu hizmetleri, diyaliz teknikerlerinin var olduğu bir süreçte öncelikle diyaliz teknikerlerinin çalışmasını belirten bir yönetmelik. Benzer şekilde diğer yardımcı sağlık personeli için de bu yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Ağırlıklı çalışanlarımızın özellikle mesleki olarak eğitim aldıkları alanla ilgili yerlerde çalışmasıyla ilgili yönetmelik çalışmalarımız da devam ediyor." dedi. Sağlık Bakanlığı alımları ilk etapda şehir hastanelerinin olduğu illerde yapılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları nasıl yapılacak?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:33
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