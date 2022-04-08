Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kuraları 6-7 Nisan tarihleri arasında illerin plaka kodlarına göre çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı kura sonucu | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları

6 Nisan 2022'de kura çekilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.

7 Nisan 2022'de kura çekilen iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Kura çekimleri 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Başvuru yapan adaylar sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor.

10 bin işçi alımı dağılımı:

Temizlik görevlisi 4032

Güvenlik görevlisi (silahsız) 1452

Klinik destek elemanı (hastane) 1844

Şoför 465

Elektrikçi 642

Boyacı 245

Marangoz 106

Isıtma ve sıhhi tesisatçı 537

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242.