Sağlık Bakanlığı kura sonucu | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları
Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama | Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı için farklı kategorilerde 10 bin personel alımı başvurularını mart ayında açtı. Başvuruların ardından 6-7 Nisan tarihlerinde işe başlayacak olanlar kura çekimiyle belirlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl nereden öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kuraları 6-7 Nisan tarihleri arasında illerin plaka kodlarına göre çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı kura sonucu | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları
6 Nisan 2022'de kura çekilen iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.
7 Nisan 2022'de kura çekilen iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.
Kura çekimleri 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Başvuru yapan adaylar sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor.
10 bin işçi alımı dağılımı:
Temizlik görevlisi 4032
Güvenlik görevlisi (silahsız) 1452
Klinik destek elemanı (hastane) 1844
Şoför 465
Elektrikçi 642
Boyacı 245
Marangoz 106
Isıtma ve sıhhi tesisatçı 537
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242.