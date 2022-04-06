Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 10 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular geçtiğimiz ay sona erdi. Başvuru yapan adaylar arasından işe alınacak olanlar kura sonucu belli olacak. Peki, yarın hangi iller için kura çekilecek?

Sağlık bakanlığı İŞKUR işçi alımı 7 Nisan kura çekilişi yapılacak iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı için farklı kadrolarda toplam 10 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuş ve başvurular alınmıştı. İŞKUR üzerinden alınan başvurular 21 Mart'ta sona erdi. İşe alınacak olan kişiler kura çekimi sonuçlarına göre belli olacak. 6 Nisan Çarşamba günü ise kura çekimi başladı. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Bu sebeple kura çekimleri iki ayrı güne bölündü. Bu sebeple 7 Nisan'da hangi iller için kuraların çekileceği merak ediliyor. 7 Nisan Perşembe günü kura çekilişi yapılacak illerin listesi şöyle:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacak kadrolar şöyle:

Temizlik görevlisi 4032

Güvenlik görevlisi (silahsız) 1452

Klinik destek elemanı (hastane) 1844

Şoför 465

Elektrikçi 642

Boyacı 245

Marangoz 106

Isıtma ve sıhhi tesisatçı 537

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242