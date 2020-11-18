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Gündem Sağlık Bakanlığı 'ikinci el' ilaç satışına el attı
Gündem

Sağlık Bakanlığı 'ikinci el' ilaç satışına el attı

İnternet üzerinden 'ikinci el' ilaç satışı yapılması üzerine Sağlık Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:53:00 -
Sağlık Bakanlığı 'ikinci el' ilaç satışına el attı

İnternet üzerinden ikinci el eşya satan bazı internet sitelerinden vatandaşlara yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış, arasında kırmızı reçeteli ilaçların da olduğu satışlar yapılıyor. 'Çocuğuma aldım içirdim tadını beğenmedi', 'Kremin yarısını kullandım yarısı duruyor', 'Evde fazlalar kullanmıyoruz' gibi notlarla ilaçların satılması, tehlike saçtığı gibi tepki de çekti.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, konuyu Sağlık Bakanlığı'na bildirdiklerini ifade ederek, "İlaç çok ciddi bir üründür. İlacın ikinci eli olmaz. İlaçlar kişiye özel ürünlerdir. İlaç sadece eczanelerde satılır, buna çok dikkat etsinler. Hayret edici görseller var. Merhemin yarısını sıkmış yarısını satışa koymuş. Böyle bir şey olamaz. En çok bizi şaşırtan ise kırmızı reçeteli ilaç dahi satılıyor. Bunun için Sağlık Bakanlığımızın ve bilgi teknolojilerinin bir araya gelip ilaçların isim barkod ve görsellerinin bu tür sitelere yüklenmesinin engellenmesi gerekir" dedi.

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