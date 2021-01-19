Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin ve emeklilik işlemleri kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti. Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.