  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin ve emeklilik işlemleri kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:30:00 -
Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti. Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu açıkladı: Cuma günü başlatıyoruz
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: Cuma günü başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Birimi'nin bu cuma günü faaliyete geçeceğini söyledi.
Afrika ülkesi, taarruz helikopterlerini teslim aldı
Dünya

Afrika ülkesi, taarruz helikopterlerini teslim aldı

Mali Hava Kuvvetleri'nin, 2016'da verilen 4 adetlik Mi-35 taarruz helikopteri siparişi kapsamında 2 adet helikopter teslim aldığı duyuruldu...
Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz
Gündem

Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor. Türki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay