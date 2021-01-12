Sağlık Bakanlığı çalışanlarına ek ödeme ne zaman yatacak?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme Son dakika. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına ek ödeme kaç ay verilecek?

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Ek ödemeler önümüzdeki günlerde ödenmeye başlanılacak. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılması, koronavirüs salgınında gündeme gelen konulardan olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerin 3 aylık bir zaman diliminde yapılacağını söylemişti. Salgının ilk yayıldığı mart ayında da sağlık çalışanlarına yönelik olarak ek ödemelerin tavandan ödeneceği açıklanmıştı.