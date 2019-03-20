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Sağlık Bakanlığı Burhaniye Belediyesine ambulans gönderdi

Burhaniye ilçesinde, Belediye de, Sağlık Bakanlığının bağışladığı ambulans hizmete girdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:00
Sağlık Bakanlığı Burhaniye Belediyesine ambulans gönderdi

Burhaniye ilçesinde, Belediye de, Sağlık Bakanlığının bağışladığı ambulans hizmete girdi. Ambulans sayısının dörde çıktığını anlatan Sağlık Görevlisi Barış Hakan, ambulansların ihtiyaç sahibi hastalara hizmet verdiğini söyledi.


Burhaniye Belediyesi, çok sayıda vatandaşa evde bakım hizmeti verirken, takdir topladı. Sağlık Bakanlığının hibe ettiği ambulans hizmete girerken, daha çok yatalak hastayı hizmet verileceği açıklandı. Belediyenin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli hizmetler yaptığını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Her zaman yatalak hastaların hastaneye götürülmeleri ve öz bakımlarının yapılması konularında yardımcı oluyoruz. 18 kişilik ekiple bu güne kadar çok güzel hizmetler yaptık. Vatandaşlarımızda bu hizmetlerden memnun.Şimdi de Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezini hizmete açtık.Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:00
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