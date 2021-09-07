Sağlık Bakanlığı, atama takvimini yayınladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Eylül 2021 Çarşamba – 27 Eylül 2021 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas belgelerini aşağıda belirtilen adrese teslim edeceklerdir.

Diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA İletişim: 0 (312) 585 10 00

Adayların başvurularını 08 Eylül 2021 Çarşamba– 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00’e kadar PBS üzerinden yapmaları gerekiyor.

Başvuru Değerlendirme Sonuçları PBS üzerinden 22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayımlanacak olup, inceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazları PBS üzerinden 22 Eylül 2021 Çarşamba– 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00’e kadar alınacak ve itiraz sonuçları 29 Eylül 2021 Çarşamba günü PBS üzerinden yayımlanacak.

Yeri ve saati 30 Eylül 2021 günü (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati 15 Ekim 2021 Cuma saat18:00 olarak duyuruldu. (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

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