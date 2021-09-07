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Ekonomi Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman 2021 2. dönem Sağlık Bakanlığı atama kuraları
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman 2021 2. dönem Sağlık Bakanlığı atama kuraları

Sağlık Bakanlığı atama 2021 ne zaman? Korona salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı alım haberleri yakından takip edilirken, Sağılık Bakanlığı alım olacak mı, Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak? soruları da Kamu personel alımları başvurusuna bulunmak isteyenlerce sorgulanıyor. 2021 2. dönem ilk atama takvimini açıklayan Sağlık Bakanlığı diş tabibi, tabip ve eczası başta olmak üzere sağlık personeli atama başvuru tarihili ile atama şartlarını açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı ataması ne zaman 2021? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-09-07 13:32:00 - 2021-09-07 13:33:44
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman 2021 2. dönem Sağlık Bakanlığı atama kuraları

Sağlık Bakanlığı 2021 yılı atama takvimi açıklandı. Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama  Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda atama gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı atama başvurusu ne zaman 2021?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu  kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı  kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-14 Eylül'de  yapılacak.

Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılacak?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü  internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi  (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura  takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kuraları ne zaman çekilecek 2021?

"2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası  Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Eylül Çarşamba gününden 14 Eylül Salı  saat 18.00'e kadar yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden  ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül  Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz  sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati  "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas  evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık  tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi  atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim  edecek.

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