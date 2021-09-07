Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman 2021 2. dönem Sağlık Bakanlığı atama kuraları

Sağlık Bakanlığı 2021 yılı atama takvimi açıklandı. Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda atama gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı atama başvurusu ne zaman 2021?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-14 Eylül'de yapılacak.

Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılacak?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kuraları ne zaman çekilecek 2021?

"2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Eylül Çarşamba gününden 14 Eylül Salı saat 18.00'e kadar yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.