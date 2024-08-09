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Yaşam Sağlık Bakanlığı Ankara'daki feci kazada son durumu açıkladı
Yaşam

Sağlık Bakanlığı Ankara'daki feci kazada son durumu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 20:18:00 -
Sağlık Bakanlığı Ankara'daki feci kazada son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Ankara Polatlı'da meydana gelen otobüs kazası ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde bir otobüs yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, kazada yaralanan 30 kişiden 8'inin taburcu edildiğini açıkladı. 22 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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