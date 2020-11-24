Sağlık Bakanlığı alımları son dakika ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım tarihi
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika haberine göre, KPSS puanı ile ÖSYM üzerinden alımlar gerçekleştirilecek. Sözleşmeli sağlık personel alımının açkılanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli-personel alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? soruları da merak edilmeye başlandı. İşte sözleşmeli sağlık personel alımı Sağlık Bakanlığı iş ilanı duyurusu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan personel alım ilanı duyurusuna göre, ÖSYM tarafından KPSS puanı ile merkezi atama sonucu 12 bni sözleşmeli sağlık personeli alımı olacak. Sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Bakan Koca, “Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır.” açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman?
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına ilişkin olarak şunları söyledi: *12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin, ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini kaydeden Bakan Koca şunları kaydetti: “Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.”