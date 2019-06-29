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Sağlık Bakanlığı alımları son dakika Hemşire, sağlık memuru, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist başvuruları ne zaman? yhgm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz.” demişti. Bakanın bu açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Şeklindeki sorular milyonlarca sağlık çalışanı tarafından merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
Sağlık Bakanlığı alımları son dakika Hemşire, sağlık memuru, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist başvuruları ne zaman? yhgm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz.” demişti. Bakanın bu açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Şeklindeki sorular milyonlarca sağlık çalışanı tarafından merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın personel alımı yapacağını duyurmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Gözler şimdi 29 bin sağlık personeli alımının başvuru sürecinin başlayacağı tarihte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, "Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımları ile ilgili şu açıklamayı yaptı, "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek." Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?Bakan Koca, Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirtti.

6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru alınacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru. Koca, şunları kaydetti: "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı nereden yayınlanacak?

Bakan Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği istihdam müjdesinin ardından gözler, söz konusu alımlar için belirlenecek başvuru şartları ve ön başvuru tarihlerine çevrildi. Bu hususlarda henüz net bir bilgi yok, konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
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