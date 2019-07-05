Sağlık Bakanlığı alımları sağlık personeli alımı başvuru tarihi hakkında ki son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı bünyesinde şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere 29 bin 600 sağlık personel alımında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada “İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere farklı meslek gruplarında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.” dedi. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu binlerce sağlıkçı tarafından sıkça sorgulanan sorulardan biri olmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili açıklama geldi. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı son dakika haberleri...

Sağlık Bakanlığı personel alımında kritik süreç geride kaldı. Edinilen son dakika bilgilerine göre 29 bin 689 kamu personeli ataması için Sağlık Bakanı Koca, kendi hesabından bugün alımlarla ilgili bilgi verdi. Koca yaptığı açıklama "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak." İfadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atama sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilecek.

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti