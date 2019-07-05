0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığı alımları sağlık personeli alımı başvuru tarihi hakkında ki son gelişmeler

Sözleşmeli sağlık personeli alımı son dakika gelişmesi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere 29 bin 600 sağlık personel alımında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada “İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere farklı meslek gruplarında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.” dedi. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman?

05 Temmuz 2019 Cuma 12:40
Sağlık Bakanlığı alımları sağlık personeli alımı başvuru tarihi hakkında ki son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı bünyesinde şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere 29 bin 600 sağlık personel alımında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada “İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere farklı meslek gruplarında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.” dedi. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu binlerce sağlıkçı tarafından sıkça sorgulanan sorulardan biri olmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili açıklama geldi. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı son dakika haberleri...

 

 

Sağlık Bakanlığı personel alımında kritik süreç geride kaldı. Edinilen son dakika bilgilerine göre 29 bin 689 kamu personeli ataması için Sağlık Bakanı Koca, kendi hesabından bugün alımlarla ilgili bilgi verdi. Koca yaptığı açıklama "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak." İfadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atama sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilecek.

 

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:40
  1. sağlık bakanlığı personel alımı son dakika
  2. sağlık bakanlığı personel alımı 2019
  3. sağlık bakanlığı personel alımı işkur
  4. sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman
  5. sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman
  6. sağlık bakanlığı 2019 atama takvimi
  7. sağlık bakanlığı personel alımı 2019 başvuru formu
  8. sağlık bakanlığı hemşire alımı 2019
  9. Sağlık bakanlığı alımları
  10. sağlık bakanlığı personel alımı
  11. sağlık bakanlığı personel atamaları ne zaman
  12. sağlık bakanlığı kpss personel alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 680’e geriledi
    1. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin..
    2. Başkan Öner Başbağlar katliamını..
    3. İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez..
    4. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    5. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    6. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    7. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    8. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    9. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    10. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    11. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    12. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    13. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    14. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    15. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    16. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    17. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    18. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    19. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    20. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    21. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    22. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    23. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    24. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    25. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    26. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    27. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    28. Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri..
    29. Seyitgazi Okuyor
    30. Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"