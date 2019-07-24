Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı alımlara ilişkin tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı atamaları KPSS tercihleri ile yapılacak. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak? KPSS Sağlık Bakanlığı alımları son durum ne?24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı alımlara ilişkin tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı atamaları KPSS tercihleri ile yapılacak. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak? KPSS Sağlık Bakanlığı alımları son durum ne?
Sağlık Profesyonelleri Platformu tarafından sağlık alımlarına yönelik önemli açıklala yapılarak hem Sağlık Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin hem de Sağlık Bakanlığı alım kontenjan ve branşlara ilişin bilgilere yer verildi. Yapılan açıklamada 12 bin personel alımı için kılavuzun 7 Ağustos'ta yayımlanacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı kapsamında ilk etapta 12 bin kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu alımlar kapsamında kadro dağılımı şu şekilde oldu:
Biyolog: 30 kişi
Ebe: 1.000 kişi
Çocuk Gelişimcisi: 32 kişi
Dil ve Konuşma Terapisti: 18 kişi
Diyetisyen: 160 kişi
Fizyoterapist: 400 kişi
Hemşire: 6.835 kişi
İş ve Uğraş terapisti: 21 kişi
Sağlık Fizikçisi: 22 kişi
Sağlık teknikeri: 2.592 kişi
Sağlık teknisyeni: 408 kişi
Sosyal Çalışmacı: 190 kişi
Perfüzyonist: 40 kişi
Psikolog: 170 kişi
Odyolog: 82 kişi
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yhgm.saglik.gov.tr
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