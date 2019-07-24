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Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı alımlara ilişkin tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı atamaları KPSS tercihleri ile yapılacak. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak? KPSS Sağlık Bakanlığı alımları son durum ne?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58
Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı alımlara ilişkin tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı atamaları KPSS tercihleri ile yapılacak. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak? KPSS Sağlık Bakanlığı alımları son durum ne?

Sağlık Profesyonelleri Platformu tarafından sağlık alımlarına yönelik önemli açıklala yapılarak hem Sağlık Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin hem de Sağlık Bakanlığı alım kontenjan ve branşlara ilişin bilgilere yer verildi. Yapılan açıklamada 12 bin personel alımı için kılavuzun 7 Ağustos'ta yayımlanacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı kapsamında ilk etapta 12 bin kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu alımlar kapsamında kadro dağılımı şu şekilde oldu:

Biyolog: 30 kişi

Ebe: 1.000 kişi

Çocuk Gelişimcisi: 32 kişi

Dil ve Konuşma Terapisti: 18 kişi

Diyetisyen: 160 kişi

Fizyoterapist: 400 kişi

Hemşire: 6.835 kişi

İş ve Uğraş terapisti: 21 kişi

Sağlık Fizikçisi: 22 kişi

Sağlık teknikeri: 2.592 kişi

Sağlık teknisyeni: 408 kişi

Sosyal Çalışmacı: 190 kişi

Perfüzyonist: 40 kişi

Psikolog: 170 kişi

Odyolog: 82 kişi

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yhgm.saglik.gov.tr

 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58
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