Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak'a ait Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 818 oldu. İşte 19 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...
Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Buna göre; son 24 saatte 6.818 koronavirüs vakası tespit edildi, 167 kişi hayatını kaybetti.
İşte 19 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı: