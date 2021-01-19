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Gündem Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak'a ait Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Gündem

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak'a ait Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 818 oldu. İşte 19 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:28:00 - 2021-01-19 20:43:39
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak'a ait Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Buna göre; son 24 saatte 6.818 koronavirüs vakası tespit edildi, 167 kişi hayatını kaybetti.

İşte 19 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı:

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