Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, şartları neler? 2022 Sağlık Bakanlığı açıktan atama

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin bekleyiş sürüyor. Personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı 85 personel alımı başvuru şartları ve başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, kadro branş dağılımına ilişkin bakanlıktan gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Başvuru tarihleri hakkında kesin bir bilgi verilmese de açıklama şu şekilde;

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

İşte gerekli başvuru tüm detayları...

Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Takvimi

04 Kasım 2022 Cuma’dan itibaren PBS üzerinden başvuruların yapılması 8 Kasım 2022 Salı (saat 18:00’e kadar), 21 Kasım 2022 Pazartesi Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı, 21 Kasım 2022 Pazartesi 22 Kasım 2022 Salı (saat 18:00’e kadar) PBS üzerinden itirazların alınması, 28 Kasım 2022 Pazartesi İtiraz Sonuçlarının İlanı, 29 KASIM 2022 SALI KURA TARİHİ, 14 Aralık 2022 Çarşamba Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat:18:00 olarak açıklandı.

Branşlar bazında başvuru hususları

Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni, Protez/Ortez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Diş/Diş Protezi) ile Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre yapılacaktır.

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) ile Laborant unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Laboratuvar), Sağlık Memuru (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar), ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı - tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Sağlık Memuru-Sağlık Teknikeri-Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)/Laborant branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre yapılacaktır.

Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru unvanı Toplum Sağlığı branşına veya Hemşire unvanına, Hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar Hemşire veya Sağlık Memuru unvanı Toplum Sağlığı branşına müracaat edebileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı yeniden/açıktan atama başvuru diğer şartları

Diplomalarında branş bulunmayıp Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen toplum sağlığı branşına müracaat edebilecek olup, atamaları Sağlık Teknikeri (branşsız) olarak yapılacaktır.

Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını istifa ettiği tarihten önceki diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

Sağlık Teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “Sağlık Memuru” unvanı branşında açılan kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “Sağlık Teknisyeni” olarak atanacaklardır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar görevden ayrılma tarihinden önce mezun oldukları diplomaya istinaden ilan edilen kadrolara müracaat edeceklerdir. Bu diplomalara istinaden ihraz edilen unvan ve branşa atama yapılacak olup, kurs sertifikasına istinaden herhangi bir unvan ve branşa atama yapılmayacaktır.

Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu “Sağlık Memuru” bölümü mezunları “Toplum Sağlığı” branşına veya Hemşire unvanına müracaat edecek olup, atamaları başvuruda bulundukları unvan ve branşa göre yapılacaktır. İşte kadrolar ve başvuru ekranı.

PBS Başvuru ekranı. https://pbs.saglik.gov.tr/ için TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini bildirdi. İşte o açıklama...

Koca, sosyal medya hesabından, TUS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TUS'da yerleşme oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Koca, "Beyaz Reform'dan sonraki ilk TUS ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı." ifadesini kullandı.

TUS'un ve reformun sonucunun hayırlı olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 TUS'un birincisi, en yenisi. Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu. Uzmanlık eğitimi için eğitim ve araştırma hastanelerimizi tercih eden hekimlerimize teşekkür ediyorum."