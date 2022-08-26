Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında 85 bin sağlık personeli alımı gerçekleşeceğinin müjdesini vermişti. Başvuruda bulunmak isteyenler ise alımlara ilişkin detayların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihi | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi gün başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık personeli alımını "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" sözleriyle duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise alımlara ilişkin, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın" açıklamasında bulunmuştu.

Peki, sağlık personeli alımı detayları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin tarih, branş gibi detayları henüz açıklamadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.